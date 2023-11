Renato explica ausência de Luan em sucessivos jogos

Na vitória do Grêmio sobre o Bahia neste sábado (4/11), um nome voltou a ficar de fora e muitos questionam o motivo. Trata-se do meia atacante Luan. Afinal, ele já soma cinco jogos sem entrar em campo. A última vez em que o camisa 7 disputou um jogo foi no dia 18/10 contra o Athletico Paranaense, na Arena do Grêmio. Mesmo assim, só entrou no gramado aos 41 do segundo tempo, para substituir Cristaldo. Assim, funcionou como armador, flutuando pelo meio. Luan não jogou contra o São Paulo (21/10), Flamengo (25/10), América-MG (28/10) , Coritiba (01/11) e agora contra o Bahia.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o time baiano, com gol de Suárez, o treinador Renato Gaúcho respondeu sobre a longa ausência do camisa 7. O técnico argumentou que os jogos têm sido difíceis e que Luan está sem ritmo de jogo.

“Ele ficou praticamente um ano sem jogar. Muita gente vai falar que ele só vai readquirir o ritmo jogando. Concordo. Mas os jogos têm sido muito pegados. Colocar o Luan vai ser como ficar com um a menos em campo”, disse.

Luan treina até nas folgas

Renato ressaltou que, quando o jogo estiver “praticamente decidido”, poderá chamar Luan para a disputa. Afinal, seria uma chance para ganhar o ritmo tão esperado. Além disso, o treinador destacou que o jogador vem se dedicando nos treinos para recuperar a plena forma.

“Na hora certa ele vai entrar de novo. Tem treinado bastante” , afirmou.

Prova do empenho de Luan ocorreu em outubro, quando ele abriu mão do descanso para fazer treinamento. Na ocasião, o elenco do Tricolor gaúcho ganhou três dias de folga após o clássico com o Internacional, no Beira-Rio, disputado em 8/10 (com vitória do Colorado, em casa, por 3 a 2). No entanto, Luan e Everton Galdino foram ao CT Luiz Carvalho para fazer atividades e aprimorar a parte física.

Luan se dedica para “desencantar”

Nascido em São José do Rio Preto em 27/3/1993, Luan está com 30 anos. O meia ofensivo de 1,80 metro passou por um período de ostracismo no Corinthians. E chegou em julho deste ano ao Grêmio, para sua segunda passagem pelo clube gaúcho. Só que, desde sua chegada, jogou apenas um total de 45 minutos. Ainda não marcou gol nem deu assistência. Ele sempre entra apenas no finzinho da partida – quando entra – para substituir algum colega. O contrato de Luan com o Grêmio vai até o fim deste ano.

