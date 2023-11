São Paulo se reapresenta e Lucas avança em recuperação

Os jogadores do São Paulo voltaram aos treinos neste domingo (5/10), abrindo a preparação para o próximo compromisso. O Tricolor encara o Bragantino, na quarta-feira (8), às 20h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como teve sua partida contra o Fluminense adiada, por conta da final da Libertadores, os atletas ganharam dois dias de folga. Contudo, na reapresentação, o técnico Dorival Júnior ganhou uma grande novidade.

Afinal, o atacante Lucas Moura , que trata uma lesão muscular na coxa esquerda, fez atividades no gramado acompanhado de profissionais de fisioterapia. O jogador avançou em sua recuperação, mas ainda não deve ser relacionado para o duelo contra o Bragantino. Afinal, o Tricolor Paulista não quer apressar um retorno e ver seu camisa 7 se lesionar novamente.

Lucas sentiu dores na coxa no clássico contra o Palmeiras, há cerca de dez dias. A previsão inicial era de que ele seria desfalque por três semanas. Contudo, o retorno aos gramados pode acontecer antes.

A lesão acontece justamente em meio a negociações do jogador com o clube para que ele fique no São Paulo. Lucas assinou um contrato curto, com duração só até dezembro, por ter expectativa de conseguir retornar para um centro maior do futebol, na Europa. Contudo, a conexão e o carinho que vem recebendo fazem com que o camisa 7 analise uma permanência no Morumbi.

Por fim, o lateral-direito Moreira, outro atleta com lesão muscular, também fez trabalho no gramado com a equipe de fisioterapia. Assim, ele deve se juntar ao grupo nos próximos dias também.

