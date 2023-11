Corinthians perde a primeira com Mano, e Bragantino mantém sonho do título

O Corinthians visitou o Red Bull Bragantino neste domingo (5), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se deu mal pela primeira vez sob o comando de Mano Menezes. Afinal, perdeu por 1 a 0 graças ao gol de Helinho no primeiro tempo do jogo disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Assim, o Massa Bruta segue sonhando com a conquista do título do Brasileirão.

Com o resultado, o Timão cai uma posição – agora é o 13º -, estacionado com 40 pontos. Por outro lado, o Massa Bruta chega a 58 somados, em terceiro lugar, e segue firme na cola aos líderes: um ponto a menos do que Botafogo e Palmeiras.

Primeiro tempo

O Red Bull Bragantino, embora não costume jogar tão bem diante de times fechados, dominou a primeira etapa diante de um Corinthians que até se defendeu bem, valorizando quando tinha a posse. Faltou ao Timão contra-atacar quando recuperava a bola. O goleiro Cássio trabalhou algumas vezes, mas não conseguiu evitar o golaço de Helinho, aos 28, em arremate de fora da área. Os anfitriões tiveram chances para ampliar a vantagem, com Matheus Fernandes, Sasha e Leo Ortiz.

Segundo tempo

O Timão retornou sem Yuri Alberto, que esteve muito isolado na frente, e Matías Rojas. Com as entradas de Felipe Augusto e Pedro, respectivamente, a equipe de Mano Menezes melhorou um pouco. Em especial quando Renato Augusto entrou aos 16. Mesmo com maior volume, o Timão ainda se mostrou espaçado entre meio-campo e ataque, sem conseguir criar tantas chances. Na melhor delas, Cleiton fez ótima defesa em finalização de Maycon sem ângulo. Assim, as tentativas de reação não surtiram efeito na primeira derrota desde oretorno de Mano Menezes.

RED BULL BRAGANTINO 1X0 CORINTHIANS

29ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 5/11/2023, às 16h

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Raul, 28’/2ºT); Jadsom Silva (Luan Cândido, 20’/2ºT), Lucas Evangelista e Matheus Fernandes; Helinho (Talisson, 28’/2ºT), Sasha (Thiago Borbas, 20’/2ºT) e Mosquera (Vitinho, 10’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera (Renato Augusto, 16’/2ºT), Maycon, Matías Rojas (Pedro, intervalo) e Giuliano; Romero (Gustavo Mosquito, 22’/2ºT) e Yuri Alberto (Felipe Augusto, intervalo). Técnico: Mano Menezes

Gol: Helinho, 28’/1ºT (1-0)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Leandro Matos Feiosa (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Helinho (RBB); Fagner, Gustavo Mosquito (COR)

Cartão Vermelho: –

