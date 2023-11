Internacional segura pressão e vence o Cruzeiro no Mineirão: 2 a 1

O Internacional bateu o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo (05), no Mineirão, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Eduardo Coudet soube explorar muito bem os contra-ataques e aproveitou a famosa ”lei do ex” para conseguir somar mais três pontos. Maurício, este revelado na equipe mineira, e Wanderson, marcaram para o Colorado. A Raposa conseguiu descontar com Bruno Rodrigues, de pênalti, mas deixou o gramado ao som de “time sem vergonha”.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 42 pontos e subiu para a 12° posição. Por outro lado, o Cruzeiro estacionou na 16° posição, com 37 pontos e está apenas três do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Lei do ex prevalece no primeiro tempo

O Cruzeiro tentou impor seu ritmo logo nos primeiros minutos e teve boas oportunidades com Arthur Gomes e principalmente Bruno Rodrigues. Contudo, o time celeste pecava no último passe e também na finalização. Por outro lado, o Internacional aproveitou sua primeira grande chance do jogo para abrir o placar. Valencia recebeu na área, se livrou da marcação e tocou para Bustos, que não dominou. Mauricio aproveitou e chutou para superar Rafael, aos 13 minutos. Lei do ex no Mineirão, já que o meia-atacante foi formado pela Raposa. Com a vantagem, o Colorado trocava passes. Até teve a chance de ampliar, mas Valencia e Alan Patrick mandaram para fora. A Raposa não se assustou e também incomodou Rochet. Matheus Pereira acertou o travessão em uma falta e Jussa testou o uruguaio em duas ocasiões, mas o goleiro defendeu para manter o placar na etapa inicial.

Inter aproveita contra-ataque para matar o jogo

A etapa final começou muito parecida com o primeiro tempo. Afinal, o Cruzeiro novamente começou em cima e teve oportunidades com Arthur Gomes e Machado duas vezes, mas quem marcou o segundo gol da partida foi o Internacional. Em novo contra-ataque, Wanderson recebeu de Johnny, avançou pelo meio da defesa do time mineiro e bateu rasteiro, no canto direito de Rafael, para marcar o segundo do Colorado. Pressionado e com a torcida criticando com a derrota, o time Celeste seguiu tentando emplacar uma pressão, mas voltava a pecar nas finalizações. A melhor oportunidade aconteceu aos 26 minutos, quando Marlon cobrou uma linda falta e a bola explodiu no travessão.

Nos últimos dez minutos de jogo, o Internacional se fechou ainda mais na defesa, com as saídas de Alan Patrick e Maurício para as entradas de Bruno Henrique e Igor Gomes. Contudo, o Cruzeiro seguia com dificuldade em furar o muro Colorado. Quando a torcida começava a emplacar gritos de ”time sem vergonha” e chamando o técnico Zé Ricardo de “burro”, Bruno Rodrigues fez grande jogada individual e foi derrubado na área. Pênalti marcado e convertido pelo camisa 9. Assim, o clube Celeste se lançou desesperadamente atrás do empate e quase conseguiu. Mateus Vital soltou um petardo de fora da área e carimbou a trave. Contudo, o Inter conseguiu suportar a pressão e deixar o Mineirão com os três pontos

CRUZEIRO 1X2 INTERNACIONAL

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 5/11/2023

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa (Ian Lucas, 33’/2ºT), Machado (Nikão, 14’/2ºT) e Lucas Silva; Matheus Pereira (Mateus Vital, 22’/2ºT), Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Robert, 33’/2ºT). Técnico: Zé Ricardo

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Johnny (Gabriel, 41’/2ºT), Mauricio (Igor Gomes, 30’/2ºT), Aránguiz (Rômulo, 30’/2ºT) e Wanderson (Pedro Henrique, 41’/2ºT); Alan Patrick (Bruno Henrique, 30’/2ºT) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Gol: Maurício, 13’/1ºT (0-1); Wanderson, 07’/2ºT (0-2); Bruno Rodrigues, 46’/2ºT (1-2)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-VAR)

Cartões Amarelos: Matheus Jussa, Bruno Rodrigues (CRU); Bustos (INT)

