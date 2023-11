Fagner diz que plano do Corinthians não funcionou: ‘Corremos atrás’

O Corinthians perdeu para o Bragantino por 1 a 0, neste domingo (05), no Nabi Abi Chedid, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão voltou a perder após seis jogos e não conseguiu disparar na tabela, ficando a seis pontos do Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Contudo, o estilo de jogo do Alvinegro incomodou os próprios atletas. Pelo menos é o que garante Fagner.

Após a partida, o lateral-direito lamentou o primeiro tempo fraco da equipe do Corinthians no jogo. Na etapa final, o Alvinegro até cresceu de produção, mas não conseguiu buscar o gol de empate.

“Principalmente o primeiro tempo, não conseguimos ter a bola, corremos muito atrás e não conseguimos sair. O Helinho foi feliz no chute que acertou e no segundo tempo tem que arriscar mais. Melhoramos a postura, chegamos algumas vezes, mas serve de aprendizado. Início de trabalho, difícil jogar aqui, e quinta tem outro jogo duro”, disse Fagner.

Fagner vê melhora do Corinthians no segundo tempo

Mano mexeu na equipe no intervalo, apostando nas entradas de Pedro e Felipe Augusto nas vagas de Rojas e Yuri Alberto. Aos poucos, o time foi criando mais chances, mas sem conseguir empatar. Para Fagner, a pequena melhora da equipe teve relação com ajustes táticos feitos pela comissão.

“Posicionamento, ajuste (no segundo tempo), o professor corrigiu, tivemos uma postura diferente, os meninos entraram bem. Temos agora um jogo duro em casa para conquistar os três pontos”.

Na próxima partida, o Corinthians encara o Atlético-MG, na quinta-feira (09), na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Brasileirão. Aliás, Fagner recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do embate.

