Rayo arranca empate com o Real Madrid no Santiago Bernabéu

Real Madrid e Rayo Vallecano fizeram um duelo entre times de Madri neste domingo (5/11), pela 12ª rodada do Espanhol. Em cima o tempo inteiro (63% de posse) e finalizando muito (23 contra 4 do rival), os Merengues tentaram o gol a todo custo. Mas seus jogadores não estavam eficazes. Nem mesmo Vini Jr e Bellingham foram felizes. Dessa forma, fechado e focado, o Rayo saiu do Santiago Bernabéu com um grande resultado ao segurar o empate em 0 a 0.

Esta foi a primeira vez que o Real perdeu ponto atuando em casa. Mas quem ficou feliz foi o Girona. Afinal, a sensação catalã fecha a rodada com 24 pontos, assumindo a liderança isolada, já que o Real ficou nos 22 pontos. O Rayo Vallecano, com 18 pontos, ocupa o nono lugar.

Real Madrid não fura o ferrolho

Desde o início o Real se impôs, alugando a intermediária defensiva do Rayo. Vini Jr e Joselu formavam a dupla ofensiva, com Bellingham chegando para o arremate. Vini, sempre acionado, fez a melhor jogada do primeiro tempo, passando para Bellingham quase marcar. Nas outras jogadas de perigo, como uma de Valverde, o time da casa parou nas defesas do goleiro Dimitrievski (uma delas foi espetacular).

O Rayo, com dez atrás, seguiu fechado no segundo tempo. Sempre em cima, o Real chegou a marcar com Vini Jr, mas anulado pelo VAR por impedimento de Joselu (que deu a assistência). A entrada de Rodrygo na reta final aumentou ainda mais a força ofensiva dos Merengues. O brasileiro, atuante, por duas vezes quase marcou (uma foi de letra). Mas a bola não queria entrar e o placar em branco se manteve até o apito final. Enfim, Girona na ponta e Real em segundo na tabela.

Jogos da 12ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (3/11)

Las Palmas 2×1 Atlético de Madrid

Sábado (4/11)

Osasuna 2×4 Girona

Betis 2×0 Mallorca

Celta 1×1 Sevilla

Real Sociedad 0x1 Barcelona

Domingo (5/11)

Alavés 1×0 Almería

Valencia 1×0 Granada

Villarreal 2×3 Athletico Bilvao

Real Madrid x Rayo Vallecano

Segunda-feira (6/11)

Getafe x Cádiz