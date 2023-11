São Paulo e Santos decidem vaga na final do Paulistão Feminino

São Paulo e Santos duelam nesta segunda-feira (06), às 19h, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. O Tricolor fez a terceira melhor campanha da competição, mas o Peixe conseguiu terminar em segundo na tabela geral. Por isso, o Alvinegro Praiano poderá decidir uma vaga na final ao lado do seu torcedor. Aliás, quem avançar, encara Corinthians ou Palmeiras na grande decisão.

Onde assistir?

O confronto terá a transmissão do SporTV, na televisão, e do canal do Paulistão, no YouTube.

Como chega o São Paulo?

Na fase de classificação, o São Paulo terminou no terceiro lugar geral, com 24 pontos conquistados. Ao todo, o Tricolor Paulista fechou com a campanha de oito vitórias e apenas três derrotas no Paulista Feminino. Além disso, a principal artilheira do clube da capital é a experiente centroavante Glaucia, com cinco gols marcados.

Como chega o Santos?

Por outro lado, o Santos finalizou a primeira fase na segunda colocação, com oito vitórias, dois empates e somente uma derrota ao longo de 11 rodadas. Assim, a maior destaque das Sereias da Vila é a veterana Cristiane, atleta com vasta experiência na seleção brasileira. Aliás, vale lembrar que o clube encarou o São Paulo na etapa de classificação e venceu o adversário por 2 a 1, de virada. Jane Tavares e Yaya foram as autoras dos gols do Peixe.

SÃO PAULO X SANTOS

Jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Feminino

Data e horário: 06/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Fernanda Palermo , Ana Alice, Mimi e Letícia Alves; Maressa, Aline Milene, Rafa Mineira e Mariana Santos; Gláucia e Naná Técnico: Thiago Viana

SANTOS: Anna Beatriz; Tayla, Reina Bonta e Bia Menezes; Vitória Yaya, Jane Tavares, Giovanna Fernandes e Erikinha; Júlia Daltoé, Jourdan Ziff e Cristiane. Técnico: Bruno Silva

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Amanda Pinto Matias e Izabele de Oliveira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

