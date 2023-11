Juventus bate Fiorentina e segue na cola da Inter de Milão, líder do Italiano

A Juventus segue na cola da Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano. Neste domingo (5/11), a equipe de Turim derrotou por 1 a 0 a Fiorentina, pela 11ª rodada. Miretti anotou o gol solitário da partida disputada no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

Com o resultado, a Velha Senhora chega a 26 pontos, dois a menos do que os primeiros colocados. A Viola, por outro lado, conhece sua terceira derrota seguida e vê Bologna e Roma passarem na tabela, O time caiu para a oitava posição, estacionado com 17 pontos.

Em um jogo equilibrado, os bianconeri abriram o placar logo aos dez minutos. Kostic fez ótimo passe para Fabio Miretti, que arrematou dentro da área para superar o goleiro Terracciano. A Fiorentina teve duas oportunidades claras de igualar, com Nico Gonzalez e Biraghi. Entretanto, Szczesny salvou a Juve nas duas ocasiões.

Na próxima rodada, a Juventus enfrenta o Cagliari no sábado, às 14h (de Brasília). No dia seguinte, às 11h, a Fiorentina encara o Bologna. Antes, porém, a equipe de Florença entra em campo pela Liga Conferência, na quinta-feira, às 14h45, quando jogará contra o Cukaricki, da Sérvia.

FT | Torniamo a casa con i 3️⃣ punti ⚪️⚫️ Decisivo Miretti ⚽️#FiorentinaJuve pic.twitter.com/Ne20pgwNMx — JuventusFC (@juventusfc) November 5, 2023

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.