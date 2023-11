Ex-Botafogo segue na ativa aos 35 anos e reforça clube do Acre

Ex-Botafogo e com passagens por outros grandes clubes do Brasil, Jobson está de casa nova. Afinal, o atacante, hoje com 35 anos, acertou com o Rio Branco, do Acre, e reforça o grupo a partir de janeiro de 2024. No calendário nacional, a equipe da capital do estado terá pela frente as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro, Copa Verde, Copa do Brasil e o regional.

Uma publicação compartilhada por Rio Branco Football Club (@riobranco_fc)

O anúncio da sua contratação ocorreu neste domingo (5), por meio das redes oficiais. Aliás, os torcedores demonstraram aprovar a vinda do jogador, que atuou pelo Capixaba, do Espírito Santo, e outro Rio Branco, o do Paraná, em 2023. Presidente da equipe acreana, Valdemar Neto chegou a revelar nas últimas horas que tinha acerto com o atleta, mas restava a confirmação.

“Já tenho meu elenco fechado. Inclusive, a gente tem o atacante Jobson, ex-Botafogo, como principal contratação do clube e vai fazer parte do elenco do Rio Branco em 2024”, falou o mandatário, em entrevista a veículos de imprensa locais.

Jobson ganhou destaque no cenário do futebol ainda pelo Brasiliense, em 2009, quando chamou a atenção do Alvinegro. Depois, iniciou as tratativas para reforçar os cariocas. Já no Rio, continuou com as boas atuações, mas caiu no exame antidoping e acabou suspenso por seis meses, após punição do STJD. Por conta disso e de problemas de relacionamento, se transferiu ao Atlético-MG, na sequência do término da pena.

