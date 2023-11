Vitória apenas empata com o Vila Nova e tem acesso adiado

O Vitória perdeu a grande oportunidade de garantir seu acesso para a série A neste domingo (05). O time de Salvador empatou com o Vila Nova em 1 a 1, diante de seus torcedores no Barradão, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro da série B. O Tigre marcou com Caio Dantas, logo aos 4 minutos de jogo, mas Matheuzinho deixou tudo igual na reta final do jogo. Com o triunfo, o Rubro-Negro chegou aos 66 pontos e precisa de apenas mais um para garantir seu lugar na primeira divisão. Já o time goiano estacionou na nona colocação, com 55 pontos e está a quatro do Sport, primeira equipe no G-4.

Empate no fim, deixa Vitória a um ponto do acesso

Para quem podia garantir o acesso para a série A ao lado do seu torcedor, o Vitória esteve irreconhecível na primeira etapa. Enquanto isso, o Vila Nova se mostrava confortável, mesmo com a pressão do Barradão. Afinal, o time da casa teve dificuldades para criar jogadas, tanto pelo meio quanto pelas pontas. Por outro lado, o Tigre surpreendeu com muita agressividade nas investidas ofensivas, que resultou em gol de Caio Dantas logo aos 4 minutos de jogo. O atacante aproveitou um rebote do goleiro Lucas Arcanjo para abrir o marcador. Contudo, a partir daí, o time goiano administrou o resultado e criou novas oportunidades para ampliar. Por outro lado, o Rubro-Negro continuou sem inspiração e teve a melhor chance com Osvaldo, já no fim da primeira etapa, mas parando em grande defesa de Denis Júnior.

Já na etapa final, o Vitória começou com tudo para cima do adversário em busca do empate. Aliás, a principal oportunidade caiu nos pés do meia Matheuzinho, aos 14 minutos. O lateral-direito Zeca fez cruzamento perfeito para o companheiro de equipe, que finalizou para baixo, obrigando um verdadeiro milagre do goleiro Dênis Júnior. O Rubro-Negro seguiu sufocando o Vila Nova, mas não conseguia criar uma chance clara de gol. Aos 37, a pressão surgiu efeito. Matheuzinho, o melhor jogador do time no segundo tempo, recebeu na entrada da área e acertou uma bomba para empatar a partida. O gol animou o torcedor baiano, que começou a empurrar ainda mais o time, só que em vão, já que a partida acabou empatada em 1 a 1. Sonho do acesso postergado por mais uma rodada.

Jogos da 35° rodada da série B

Atlético-GO 2×2 Novorizontino

Mirassol 2×1 Sport

Londrina 0x0 Guarani

Juventude 2×1 Ituano

Botafogo-SP 2×2 Ceará

Ponte Preta 0x1 Avaí

Sampaio Corrêa 1×2 Tombense

Vitória 1×1 Vila Nova

Terça-feira (07)

CRB x Chapecoense – 19h

Criciúma x ABC – 21h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.