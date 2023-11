Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Botafogo se encontram mais uma vez, agora pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em momentos de pressão para ambas os lados. Afinal, o Cruz-Maltino vem de vitória sobre o Cuiabá, mas segue na zona de rebaixamento da tabela. Hoje, é o 17° lugar, com 34 pontos, e precisa seguir ganhando para deixar o Z4. Por outro lado, o Alvinegro tem duas derrotas consecutivas nas costas e vê o Palmeiras ameaçar sua liderança. A bola rola nesta segunda-feira (6), às 19h, em São Januário.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal fechado por assinatura Premiere, a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Vasco

Apesar da difícil missão de evitar mais um descenso à Série B, o Vasco persiste na busca para se livrar da degola e chega com moral para o clássico. Bateu o Cuiabá por 2 a 0 fora de casa, na última rodada, e adquiriu maior confiança. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz fará apenas uma mudança na escalação – Vegetti volta ao time titular depois de cumprir suspensão por expulsão. Assim, Sebastián Ferreira retorna ao banco e, portanto, fica como alternativa.

Além disso, a comissão espera poder ter à disposição, da mesma forma, Marlon Gomes e Rossi. Ambos, por sinal, vinham compondo a equipe antes de se lesionarem e precisarem se afastar dos gramados. Tanto o meia quanto o atacante fizeram exames que diagnosticaram problemas musculares na coxa direita há algumas semanas. Porém, mesmo em caso de retorno dos dois, Erick Marcus deve ser mantido, bem como Gabriel Pec.

Como chega o Botafogo

Já do lado alvinegro, a situação evidencia a maior pressão do ano do clube. Afinal, o Palmeiras venceu o Athletico-PR e agora tem os mesmos 59 pontos na liderança da Serie A – embora o Glorioso tenha duas partidas a menos disputadas. Como se não bastasse a concorrência estar na cola, vem de resultados negativos no Nilton Santos: 1 a 0 e 4 a 3, de virada, para Cuiabá e Palmeiras, respectivamente.

Dentro das quatro linhas, o técnico Lucio Flavio tem três ausências importantes confirmadas. São os casos de Adryelson, expulso no meio de semana, e Víctor Cuesta e Marlon Freitas, que levaram o terceiro amarelo. Portanto, o trio, responsável por compor metade do sistema defensivo, não poderá ser utilizado. Inclusive, Philipe Sampaio, Bastos e Danilo Barbosa são os favoritos para ocuparem as vagas.

VASCO X BOTAFOGO

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 6/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Erick Marcus (Payet) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lucio Flavio.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

