Mano Menezes admite partida ruim do Corinthians: ‘Muita dificuldade’

O Corinthians perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0, neste domingo (5), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Mano Menezes admitiu que sua equipe fez uma partida muito abaixo do esperado e que em nenhum momento soube bater de frente com o adversário.

“Não jogamos bem o primeiro tempo, tivemos muita dificuldade, o adversário impôs o jogo. Sabia como era difícil, a gente foi neutralizando e não dando tantas oportunidades para chegar na área. Tomamos o gol numa bola de uma felicidade extrema, um chute maravilhoso, mas que descuidamos na saída de pressão. Isso vai criando mais dificuldades. O jogo requeria mais disputa física, mais imposição para depois tentar jogar, e perdemos a maioria das disputas”, disse Mano para, logo em seguida, complementar:

“Quando um time não consegue sair de trás tocando, porque o adversário te dificulta, você tem que ter outra solução e a gente nunca encontrou. Algumas por características de jogadores nossos e outras porque a gente esteve longe de achar soluções para melhorar”.

Por fim, o treinador acredita que o estilo de jogo do Bragantino trouxe dificuldades para o Timão na primeira etapa. Além disso, Mano admitiu que o Massa Bruta merecia a vitória.

“Entram fatores que levam o jogo para um lugar que temos que saber entender, e acho que estivemos um pouco longe disso, a não ser na última parte, que disputamos, tentamos de alguma maneira uma jogada mais forte com dois jogadores de beirada, cruzamentos, para tentar empatar o jogo, mas era pouco. Foi justo o resultado, o Bragantino foi melhor do que a gente e mereceu a vitória”, finalizou Mano.

