Goiás vence e afunda ainda mais o Coritiba e passa o Vasco

Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, o Goiás não se intimidou e venceu o Coritiba no Couto Pereira por 1 a 0, neste domingo (05). O gol foi marcado pelo volante Guzzo no segundo tempo. A partida, vale lembrar, reuniu duas equipes na briga contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Goiás passou o Vasco, mas segue na zona de rebaixamento, em 17°, com 35 pontos. O Cruz-Maltino, porém, ainda joga na rodada. O Coritiba, por sua vez, encontra-se em 19º, com 23 pontos. Assim, chega no máximo aos 41 pontos, resultado que historicamente rebaixa as equipes. O Z4 tem ainda o América, com 21. Este, claro, é outro virtual rebaixado. Os primeiros fora são Cruzeiro, Santos e Bahia, todos com 37. Desses, apenas o Tricolor já jogou na rodada.

Como sugere a posição das duas equipes, o Goiás foi quem começou melhor na partida, mesmo jogando fora de casa. A primeira grande chance do Esmeraldino veio com Lucas Halter. Depois, o Goiás quase marcou com Allano. Aos 39, Guilherme Marques cobrou falta que tirou o “uhh” da torcida visitante, afinal, a bola parou na rede pelo lado de fora.

Ainda no primeiro tempo, outra grande chegada esmeraldina: Guzzo deu lindo chute da entrada da área e exigiu boa defesa de Gabriel. Curiosamente, porém, a melhor finalização do primeiro tempo foi com o Coritiba, em sua única finalização no primeiro tempo. Na ocasião, Garcez arrancou e ficou cara a cara com Tadeu, mas o goleiro do Goiás fez grande defesa.

O segundo tempo até começou muito equilibrado, com Garcez desperdiçando boas oportunidades. Marcelino Moreno quase marcou em chute da entrada da área, que tirou tinta da trave. Aos poucos, porém, o Goiás foi retomando as rédeas da partida. O atacante Matheus Babi perdeu duas grandes chances para os visitantes, o que acabou não fazendo falta, afinal, o Esmeraldino abriu o placar com o volante Guzzo. Em contra-ataque puxado, a bola sobrou para Guilherme Marques, que chutou e exigiu boa defesa de Gabriel. No rebote, porém, Guzzo não desperdiçou.

Próximos jogos

Curiosamente, nessa briga quase impossível para ficar na Série A, o Coritiba agora encara América-MG e Coritiba, duas equipes que também brigam contra o rebaixamento. Os embates serão nos 08 e 11 de novembro, fora e dentro de casa.

O jogo em Curitiba, aliás, será na Vila Capanema/Durival de Britto por conta de um show no Couto Pereira. Já o Goiás recebe o Santos na próxima quinta-feira (09), às 19h. Depois, o Esmeraldino visitará o Atlético-MG , no próximo domingo (12).

CORITIBA X GOIÁS

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 5/11/2023

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thallison Gabriel, Henrique e Victor Luís; Bruno Gomes (Lucas Barbosa, aos 27’/2ºT), Willian Farias (Sebastian Gómez – Intervalo) e Matheus Bianqui (Diogo Oliveira – Intervalo); Marcelino Moreno, Robson (Andrey, aos 27’/2ºT) e Garcez (Jesé, aos 37’/2ºT) Técnico: Thiago Kosloski

GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Diego, aos 10’/2ºT), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Raphael Guzzo (Sidimar, aos 43’/2ºT) e Guilherme Marques (João Magno, aos 43’/2ºT); Allano, Matheus Babi (Higor Meritão, aos 43’/2ºT) e Anderson Oliveira (William Oliveira, aos 33’/2ºT) Técnico: Armando Evangelista

Gol: Guzzo, aos 24’/2ºT (0-1)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Nailton Júnior de Souza (CE) e Maurício Coelho da Silva (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões Amarelos: Henrique e Willian Farias (CFC); Morelli, Guilherme Marques e Allano (GOI)

Cartão Vermelho: Thiago Kosloski

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook