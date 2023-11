Zé Ricardo admite ‘estratégia frustrada’ contra o Inter e explica mudanças

O Cruzeiro perdeu para o Internacional por 2 a 1, neste domingo (5), no Mineirão, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro e aumentou a pressão dentro do clube. Com o revés, o time seguiu na 16ª posição, com 37 pontos, e segue muito ameaçado de rebaixamento. Após a partida, o técnico Zé Ricardo disse que a estratégia inicial da Raposa não deu certo e lamentou a derrota.

“A gente começou de uma forma bem intensa tentando abrir o placar, porque a gente tinha pelo menos 24 horas a menos (de descanso) que o adversário. A gente sabia que o calor estava muito alto, a estratégia foi começar muito forte para tentar abrir o placar. Infelizmente, não conseguimos”, disse Zé Ricardo.

Zé Ricardo explica demora para mexer no time no segundo tempo

Além disso, o treinador rebateu as críticas por não ter feito nenhuma substituição no intervalo, após um primeiro tempo fraco do Cruzeiro. Aliás, Zé Ricardo quis dar mais uma chance para os titulares, mas depois admitiu que as trocas no segundo tempo fizeram o time melhorar.

“Realmente, a volta da mesma equipe é que acreditávamos que poderíamos melhorar com a mesma formação. Aliás, a gente fez um início de jogo muito bom. A primeira posse de bola do Inter completa, se não me engano, foi com sete minutos de jogo. (…) No segundo tempo acreditávamos que com a mesma formação, poderíamos melhorar o nosso nível”, comentou o treinador para, logo em seguida, completar:

“Com as trocas conseguimos dar volume no nosso jogo, gás ao nosso jogo. Até conseguimos ter os movimentos mais claros até de chegar ao ataque. Mas tudo isso, quando não é refletido em gol, acaba ficando para trás. Precisando transformar os bons momentos que a gente tem no jogo em resultado”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook