Coudet vê Inter baixar a guarda no fim do jogo e rebate críticas

O Internacional venceu o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo (5), no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Coudet, muito bem humorado, afirmou que o Colorado foi dono das ações do jogo e construiu um placar para sair com os três pontos. Contudo, ele não gostou da pressão da Raposa nos minutos finais.

“Sabíamos que tínhamos de competir enquanto tivesse parte física para depois pegar a bola e incomodar. Tivemos possibilidade de fazer o 2 a 0 e quando estávamos mais tranquilos… Parece que gostamos de dar emoção ao jogo. Mas em linhas gerais, salvo a parte dos acréscimos, não foi um jogo que sofremos”, disse Coudet.

O treinador também usou do deboche para explicar a substituição de Alan Patrick do jogo. O argentino recebeu diversas críticas dos torcedores por sacar o camisa 10 do embate. No empate em 1 a 1 com o América-MG, o treinador alegou que a troca ocorreu porque o capitão estava cansado, mas o meia disse que foi uma decisão do técnico.

“Tirei outra vez Alan Patrick. Na última vez, brigamos. Brigo muito bem e ele não pôde comigo. Brigamos outra vez. Sempre perguntam por que tiro os jogadores, mas eu o coloquei também. Tenho cinco substituições e fizemos um grande esforço. Tiramos os jogadores mais de jogo com a bola e entrou gente de característica mais combativa, de fechar o jogo. E acho que deu certo”, completou o argentino.

O Internacional chegou a 42 pontos e aparece em 11º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Eduardo Coudet enfrenta o Fluminense, na quarta-feira (8), às 19h, no Beira-Rio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.