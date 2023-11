Após ouro no Pan, Seleção desembarca no Rio

Com alegria e entusiasmo. Foi desta forma que a Seleção Brasileira desembarcou no fim da tarde deste domingo (5), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile. O título, vale lembrar, foi conquistado nos pênaltis, sobre os donos da casa, no último sábado (04): 4 a 2, após 1 a 1 no tempo normal.

“Muito feliz por essa conquista. Todo o grupo está de parabéns. Trabalhamos forte e conseguimos alcançar o nosso objetivo”, disse o goleiro Mycael, do Athletico Paranaense.

Comandada pelo técnico Ramon Menezes, a Seleção Brasileira conquistou o primeiro lugar no pódio após superar o Chile nos pênaltis, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal.

“Sabíamos da importância de conquistar esse título, que não era conquistado pelo Brasil havia 36 anos. Todos os jogadores se dedicaram bastante. Simplesmente foram fantásticos e com muita entrega. Toda a comissão técnica e todos que trabalharam para que isso se concretizasse, estão de parabéns”, comentou o técnico da Seleção Brasileira.

Agora, o foco da Seleção Brasileira é a classificação para os jogos Olímpicos de Paris de 2024. A vaga será definida no Pré-Olímpico, no início do ano que vem, na Venezuela, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. A competição será disputada nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto, com duas vaga para a América do Sul. Vale lembrar que o Brasil é o atual bicampeão olímpico.

