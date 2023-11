Santos x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Cuiabá nesta segunda-feira (06), às 21h, na Vila Belmiro, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe respirou na briga contra o rebaixamento e está na 15° posição com 37 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de descenso. Por outro lado, o Dourado é o 11° colocado, com 40 pontos e tenta novamente ser um visitante indigesto na competição, já que faz grande campanha fora de casa no torneio de pontos corridos.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Santos?

O atacante Marcos Leonardo, depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, está à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Ele treinou normalmente neste sábado, já sem problemas no joelho, o que também preocupava o Santos. Assim, o treinador deve ter o mais próximo que considera do time ideal para esta reta final de competição. Afinal, o único desfalque é o zagueiro João Basso, que está no DM e pode não jogar mais nesta temporada.

Como chega o Cuiabá?

Por outro lado, o técnico António Oliveira não conta com os volantes Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Lucas Mineiro, que teve lesão grau 1 constatada na coxa esquerda. Assim, na vaga da dupla titular, o comandante deve escalar Fernando Sobral e Filipe Augusto, com Denilson sendo o terceiro homem no meio-campo. De resto, o time terá a base que iniciou os últimos confrontos. Por fim, o capitão Walter cumpriu suspensão automática e volta à meta auriverde.

SANTOS X CUIABÁ

32ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 6/11/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Santos: João Paulo, Messias, Joaquim e Dodô; João Lucas, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Isidro Pitta (Wellington Silva) e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF-Fifa)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ-Fifa) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-Fifa)

