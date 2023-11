Buenos Aires vira sede favorita a ter final da próxima Libertadores

Após o título do Fluminense sobre o Boca Juniors, no Maracanã, a Conmebol já avalia possíveis opções para sediar a próxima final da Libertadores. E a principal alternativa que surge no momento como opção é Buenos Aires, capital da Argentina. Afinal, foi a única, até o momento, a apresentar uma candidatura oficial à entidade, que promete tomar a decisão em março de 2024.

Aliás, haverá uma mudança importante no anúncio do local a partir de agora. A confederação sul-americana decidiu revelar só a cidade – ou o país – envolvido no evento, e não mais o estádio em si. Assim, pode ter maior flexibilidade na hora de confirmar o campo de jogo e levar em consideração também os finalistas. Questões de logística e tamanho de cada torcida serão analisadas.

No caso de Buenos Aires, se realmente for escolhida como a sede da próxima final da Libertadores, a tendência é a de que a casa do River Plate largue na frente da disputa. Isso porque o Monumental de Nuñez passou recentemente por reforma e, portanto, ficou ainda mais moderno – fator que ajudaria na corrida pela escolha. Além disso, tem capacidade para 83 mil pessoas, a maior de toda a América do Sul.

Se a Conmebol confirmar a Argentina como país da decisão, será a primeira vez que os atuais campeões do mundo irão receber tal evento. Desde que a entidade começou a adotar o embate pelo título em partida única, Lima (2019), Rio de Janeiro (2019, 2023), Montevidéu (2021) e Guayaquil (2022) foram as cidades que levaram a melhor na concepção da confederação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.