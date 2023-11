Mesmo com vice e provocação, torcedores do Boca pegam praia

Mesmo após a derrota para o Fluminense na final da Libertadores, dezenas de torcedores do Boca Juniors foram fazer festa nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O local, vale lembrar, foi o ponto de encontro da maior parte deles ao longo desta semana.

Em meio à festa, eles tiveram que lidar com uma provocação da torcida do Independiente. Um avião passou trazendo uma faixa “único rei”. Vale lembrar que os rojos são os únicos heptacampeões da Libertadores, enquanto o Boca, com o vice, segue com seis taças.

Este, aliás, foi o terceiro vice recente do Boca Juniors, que perdeu as finais de 2012 e 2018 para Corinthians e River Plate, respectivamente. Os títulos do Boca foram conquistados em 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007. O Boca tem ainda vices em 1963, 1979 e 2004.

O Fluminense, por sua vez, foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Assim, agora apenas cumpre tabela no Brasileirão e se prepara para o Mundial de Clubes. O Tricolor, aliás, estreia no dia 18 de dezembro, contra Al-Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City, já pela semifinal. Caso avance, o time comandado por Fernando Diniz deve encarar o Manchester City, de Haaland e Guardiola.

Até o Mundial, o Fluminense tem mais sete jogos pelo Brasileirão, sendo o primeiro deles nesta quarta-feira (08), contra o Internacional, às 19h, no Beira-Rio. Este, aliás, será o primeiro encontro entre as equipes desde a semifinal da Libertadores, vencida pelo Tricolor. Nas quartas de final e nas oitavas, o time de Diniz eliminou Olimpia (PAR) e Argentinos Jrs (ARG), respectivamente.

