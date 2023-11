Renato Augusto deixa estádio com braço imobilizado e vai fazer exames

O Corinthians ganhou mais uma preocupação para a reta final desta temporada. Afinal, o meia Renato Augusto deixou o Estádio Nabi Abi Chedid, após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, com o braço imobilizado. O meia se machucou em uma dividida com o volante Matheus Fernandes e deve fazer exames nesta segunda-feira (6).

“Fui botar o braço no chão para apoiar, acho que o Matheus (Fernandes, volante do Bragantino) acabou caindo em cima de mim, senti um estalo no ombro, mas vamos ver como vai estar nestes dias. Espero que em dois dias eu esteja bem. Tomei a medicação, espero que em dois dias possa estar bem, mas vamos analisar amanhã (segunda) de novo com calma para saber exatamente o que aconteceu”, disse Renato Augusto, após a partida.

A nova lesão do camisa 8 ocorre justamente em um momento de indefinição do jogador no Corinthians. Afinal, o contrato de Renato Augusto acaba no final do ano e ainda não sabe se vai renovar com o Timão.

Renato Augusto só vai falar de renovação no final do ano

O Alvinegro só deve conversar com o jogador após as eleições presidenciais, que ocorrem no final de novembro. O novo mandatário será o responsável por definir se Renato Augusto segue ou não no Corinthians. Além disso, o clube não quer tratar nenhuma negociação, enquanto não estiver em um momento mais tranquilo na tabela do Campeonato Brasileiro.

“Não quero pensar em nada até a gente livrar, resolver nossa situação. No momento não é meu objetivo agora (ouvir propostas de outros clubes)”, disse o meia.

Com 40 pontos, o Corinthians é o 13º colocado do Brasileirão, a seis pontos do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Contudo, esta diferença pode diminuir para três, já que ainda joga na rodada.

