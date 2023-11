Técnico do Boca Juniors pede demissão após vice na Libertadores contra o Flu

Pouco mais de 24 horas depois de ficar com o vice-campeonato da Libertadores, o Boca Juniors está sem técnico. De acordo com o jornal argentino “Olé!”, Jorge Almirón pediu demissão do comando da equipe.

A delegação argentina desembarcou neste domingo (5) em Buenos Aires, após a derrota na final contra o Fluminense, no Maracanã. Os torcedores manifestaram apoio ao elenco xeneize no aeroporto.

Almirón esteve em reunião com Juan Roman Riquelme, vice-presidente e ídolo do Boca Juniors. Na conversa, o técnico teria falado “me vou”. Ainda segundo o jornal, Riquelme buscou convencer Almirón a não tomar a decisão de cabeça quente. Mas não teve sucesso em sua tentativa.

A continuidade de Almirón passou a ser questionada pela imprensa argentina após o vice-campeonato continental. Em especial suas substituições. O zagueiro Figal, aliás, ficou incomodado por deixar o jogo na prorrogação, quando era um dos jogadores que mais incentivava o time na decisão.

Jorge Almirón, de 52 anos, chegou ao clube em abril deste ano e encerra sua passagem pelo Boca Juniors após 39 jogos. Foram, portanto, 16 vitórias, 12 empates e 11 derrotas à frente da equipe, sem títulos conquistados.

