Pedro Caixinha mantém discurso no Bragantino: ‘Nosso título é o próximo jogo’

Nem mesmo com o Red Bull Bragantino a apenas um ponto do líder Botafogo, o técnico Pedro Caixinha muda o discurso quando o assunto é título no Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians neste domingo (5/11), o Massa Bruta aparece com 58 pontos e agora torce por um tropeço do Botafogo no clássico desta segunda-feira diante do Vasco.

“O nosso título é o próximo jogo. Nosso trabalho é sempre com foco no próximo jogo”, declarou o treinador português em entrevista coletiva.