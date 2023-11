Tite evita falar sobre o Palmeiras, próximo adversário no BR

Na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, Tite evitou falar sobre o Palmeiras, adversário do Flamengo na próxima quarta-feira (8). O treinador, assim, passou a bola para Cleber Xavier e pediu para o auxiliar responder por ele.

Cauteloso, no entanto, Cleber Xavier driblou os jornalistas e saiu pela tangente. O auxiliar disse que o foco estava centrado na vitória sobre o Fortaleza.

“A gente veio aqui com a ideia específica para falar sobre o jogo de hoje. Ainda não saímos do jogo de hoje, não conversamos sobre o Palmeiras. Vamos conversar amanhã sobre isso. Hoje a gente não tem resposta para este tema. O Fortaleza ainda esta vivo dentro da gente. O importante agora é valorizar o grupo. Falar do jogo contras o Fortaleza é o que mais interessa no momento”, desconversou.

Elogios a Vojvoda

Depois da resposta do auxiliar, porém, Tite retomou a palavra, voltou a falar sobre o Fortaleza e elogiou o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Afinal, ele parabenizou o trabalho desenvolvido no Leão do Pici.

“É muito difícil jogar contra o Fortaleza. Faço um reconhecimento ao técnico do Fortaleza (Vojvoda). Ele faz um grande trabalho no time. Quando você tem todos os links estabelecidos, o volume que a equipe emprega incha a perna do adversário para ter condição de ser mais efetivo nos 20 minutos finais.

O Flamengo está com 53 pontos e ocupa a sexta posição na tabela de classificação. No momento, o Palmeiras tem 59 pontos, a mesma pontuação do Botafogo. Os rubro-negros, entretanto, ainda têm chance até de brigar pelo título, mas o objetivo da comissão técnica é garantir a vaga direta para a Libertadores.

