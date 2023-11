Após 51 clássicos em São Januário, Vasco e Botafogo fazem jogo mais decisivo

Especialmente até o início da década de 90, a realização de clássicos em São Januário era algo bastante comum. Por isso, 51 dos 315 confrontos (17%) entre Vasco e Botafogo na história tiveram o estádio cruz-maltino como palco. Desta vez, a bola volta a rolar nesta segunda-feira, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão, no jogo mais decisivo da lista e com um clima de revanche no ar.

Afinal, apesar de o dono da casa ter mais vitórias, foi o Glorioso que festejou no último encontro. E, por sinal, igualou o maior triunfo de sua história no estádio, que havia ocorrido em 1931. Com 4 a 0 na reta final da Série B de 2021, a equipe, que viria a ser campeã da competição, assumiu de vez a liderança. Posto, aliás, que ocupa hoje na elite, mas corre risco com a aproximação de Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Na época, o Vasco vinha em declínio e praticamente zerou as chances de acesso com a derrota. O time titular contava com nomes como Nenê e Cano, e o técnico era Fernando Diniz (os dois últimos acabam de ser campeões da Libertadores pelo Fluminense). Pelo lado do Botafogo, Marco Antônio teve grande atuação, com dois gols, e Rafael Navarro e Diego Gonçalves completaram o placar.

Vitórias importantes do Vasco

Mais uma vez na luta contra o rebaixamento, o Cruz-Maltino precisa muito da vitória para seguir com boas chances de escapar. Depois de um péssimo primeiro turno, com direito à derrota por 2 a 0 para o rival, no Estádio Nilton Santos, a equipe melhorou com reforço e sob o comando do argentino Ramón Díaz. No entanto, anda não foi suficiente para sustentar a regularidade.

Com um total de 20 vitórias sobre o Botafogo em São Januário (contra 13 do adversário), o Vasco também tem suas boas memórias. Em 1992, bateu o rival por 3 a 1 pelo Carioca, abrindo caminho para o título. Mais recentemente, fez 3 a 0 pelo Brasileirão de 2020 (em partida disputada em 11 de janeiro de 2021, por conta do atraso da pandemia), com gols de Talles Magno, Andrey e Yago Pikachu.

Boas memórias do Botafogo

Já o Botafogo venceu, por exemplo, por 2 a 1 no Carioca de 1997, ano que posteriormente superaria o próprio Vasco na final. De quebra, encerrou um tabu de 39 anos sem triunfar sobre o rival na Colina. Além disso, em 2020, um empate sem gols garantiu a classificação do Glorioso para as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Cruz-Maltino.

Entre tantas partidas, a da noite desta segunda-feira ser a mais importante entre os clubes em São Januário. Pode ser decisiva, afinal, para as pretensões de ambos na competição. Em caso de derrota, o Vasco se afunda e fica em situação dramática. Enquanto o Botafogo, se perder, desperdiça toda a vantagem que construiu e pode sair da liderança após sete meses de domínio do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.