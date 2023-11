Abel cita saúde mental abalada após três anos de Palmeiras

Na semana passada, o técnico Abel Ferreira celebrou três anos de Palmeiras. O português chegava após passagem pelo PAOK, da Grécia, com a missão de substituir Vanderlei Luxemburgo e se tornou um dos maiores da história do clube. Contudo, também adotou uma rotina desgastante no Verdão.

Com contrato até o final de 2024, Abel relatou que vem tendo sua saúde mental abalada por tanto trabalho e deixou seu futuro em aberto no clube. A presidente do clube, Leila Pereira, concorre a reeleição neste ano e, caso saia vitoriosa, vai buscar a renovação com o treinador até 2027.

“Tive aqui períodos difíceis, de saúde mesmo, não só física, mas mental, também. Já disse no último jogo, e as pessoas aqui não querem saber disso. Por isso me resta pensar muito bem o que eu quero, porque aqui o futebol não dá saúde a ninguém. Se vocês têm dúvidas, olhem para mim há três anos e olhem agora. Alguma coisa vai ter que mudar”, disse Abel.

Abel valoriza o respeito e gratidão durante estes três anos

Abel já disse que pensava em tirar um período sabático em 2025, quando se encerra seu vínculo com o Palmeiras. Vivendo com a esposa e filhas em São Paulo, o português se sente em casa no Palmeiras, mas reclama muito do desgaste pelo calendário brasileiro e já deu declarações de que sente um tratamento diferente de outros técnicos especialmente em relação à arbitragem. Contudo, o treinador prefere valorizar o respeito e a gratidão que recebeu durante estes anos.

“São três anos de muito trabalho, com 11 finais. Sinceramente, desde que estou aqui, nenhum torcedor palmeirense veio reclamar comigo do que quer que fosse. Só gratidão. E ainda tem mais. Torcedores de outras equipes que vêm falar comigo e me respeitam, me admiram. E é isso que mais gosto. Também respeito e admiro todos os clubes. Respeito e admiração pelos torcedores”, finalizou o treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.