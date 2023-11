Vasco e Botafogo têm prévia de clássico em outras categorias. Veja quem venceu

Com uma vitória para cada lado, Vasco e Botafogo vem fazendo uma espécie de prévia do clássico pelo Brasileirão em outras disputas, neste fim de semana. Curiosamente, as tabelas do futebol feminino e do NBB também colocaram os rivais cariocas frente a frente antes do clássico válido pela 32a rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h desta segunda-feira, em São Januário.

Primeiro, no sábado, o Glorioso levou a melhor, com 2 a 0 das meninas, que estão invictas no Carioca da categoria. Os gols foram marcados por Driely e Treyci. Ambas as equipes tão classificadas para as semifinais. Já neste domingo, com a bola laranja, quem celebrou a vitória foi o Cruz-Maltino. Placar de 79 a 62 e, aliás, surpreendente liderança consolidada no retorno à principal competição do basquete nacional.

Agora, resta o futebol masculino para o “tira-teima” da semana entre Vasco e Botafogo. A expectativa de jogo tenso e cheio de emoções. Afinal, os donos da casa precisam dos três pontos para saírem do Z4 e seguirem firmes na luta contra o rebaixamento. E o clube de General Severiano viu Palmeiras e Red Bull Bragantino colarem na liderança, por isso quer acabar logo com a má fase.

Tira-teima de Vasco x Botafogo no ano

A dupla de alvinegros, aliás, está empatada nos confrontos em 2023. Dessa forma, a partida desta segunda-feira vai definir quem se saiu melhor no clássico na temporada. Pelo Carioca, vitória vascaína por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Alex Teixeira e Pedro Raul. Já no Brasileirão, no Nilton Santos, quem levou a melhor, pelo mesmo placar, foi o Botafogo. Luís Henrique e Carlos Alberto balançaram as redes.

