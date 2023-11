Vasco x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Vasco e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira (6/11), às 19h (de Brasília) em São Januário, pela 32ª rodada do Brasileiro. Trata-se de um jogo com ares de dramaticidade. Do lado do Glorioso, que vem de duas derrotas para Cuiabá e Palmeiras, vencer é determinante. Com 59 pontos, deixou o Palmeiras colar na liderança. Afinal, o Verdão tem os mesmos 59 pontos, mas com dois jogos a mais. Assim, é vital para o Fogão um bom resultado. Para o Vasco, a coisa anda ainda mais complicada. A luta do time é para não voltar à Série B. No momento, está em 18º, com 34 pontos e tem de vencer para entrar no bolo da briga com Cruzeiro, Santos e Bahia (todos com 37 pontos) e Goiás (35). Tudo inddica que dois deste quinteto vão cair.

Para não perder nada desta partida tensa entre dois gigantes do Rio, a Voz do Esporte preaprou uma cobertura que começa com um pré-jogo de primeira. Mas a transmissão começa às 17h30 sob o comando de Ennio Ricanelo, que também estará na narração.