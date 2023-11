James aparece treinando durante folga e manda indireta

O São Paulo teve um final de semana de folga no Brasileirão, após o seu duelo contra o Fluminense, marcado para o sábado (04), ser adiado. Contudo, o meia James Rodriguez não quis saber de descanso. Em um vídeo publicado nas suas numa rede social, o colombiano aparece treinando forte, durante o período sem treinamentos do clube.

Nas imagens, o colombiano aparece fazendo bicicleta, jogando basquete e outros exercícios. Entretanto, o que chamou a atenção foi a legenda publicada pelo meio-campista.

“Eles não veem o trabalho feito nos bastidores. #semfolga”, escreveu James Rodriguez.

O jogador ainda busca se firmar entre os titulares do técnico Dorival Júnior. Ele tem 13 partidas até agora, com um gol. A comissão técnica do São Paulo vem pregando cautela com o colombiano, muito por conta de sua forma física. O Tricolor entende que o atleta será muito importante na próxima temporada e usa 2023 como espécie de laboratório para preparar o meio-campista.

Por outro lado, James Rodriguez vem buscando mostrar que está apto a jogar e acredita que pode fazer mais. Contra o Cruzeiro, fez bom primeiro tempo, mas deixou o campo no começo do segundo quando Dorival colocou Luciano no time. De acordo com o treinador, os dois disputam posição e, dificilmente, vão conseguir jogar juntos.

Agora, o meia vive a expectativa de ganhar mais uma chance no time titular contra o RB Bragantino. O São Paulo encara o Massa Bruta nesta quarta-feira (08), às 20h, na Vila Belmiro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.

