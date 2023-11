Cássio lamenta temporada ruim, mas vê esperança com Mano Menezes

A derrota do Corinthians para o RB Bragantino por 1 a 0, neste domingo (05), pela 32° rodada do Brasileirão, manteve a equipe próxima da zona de rebaixamento. Afinal, o Timão está com 40 pontos, cinco a mais que o Goiás, primeiro time na zona de descenso. Entretanto, de acordo com o goleiro Cássio, o Alvinegro vem seguindo o caminho certo para se afastar do perigo de uma queda. Muito por conta de Mano Menezes.

Após a partida contra o Massa Bruta, o goleiro disse que o treinador é o nome certo para conduzir o Corinthians em uma recuperação. Além disso, Cássio aposta que o trabalho de Mano na próxima temporada, desde o começo, pode render bons frutos a equipe.

“De nove partidas (com Mano), ficamos seis sem perder. Jogamos partidas em casa que precisávamos da vitória e não conseguimos. Hoje (contra o Bragantino) foi uma derrota, mas se for ver os resultados fora de casa, temos melhorado. Lógico que você tem sempre que almejar ganhar dentro e fora de casa, mas eu vejo que o Mano é o caminho, não adianta. Às vezes fica três ou quatro jogos (sem ganhar), mas precisa é de tempo para trabalho. É ruim que o Mano pegou agora no fim do ano para trabalhar a equipe e isso não é simples”, relatou Cássio.

Cássio lamenta fim de temporada melancólico no Corinthians

Além disso, o Mastodôntico lamentou a forma como a equipe termina a temporada 2023. Afinal, o Corinthians não conquistou nenhum título no ano e ainda vai brigar contra o rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro.

“É difícil. Se for ver, perdemos um monte de jogador, cara. Perdemos o artilheiro do campeonato (Róger Guedes). Eu entendo a cobrança de jogar no Corinthians, é muito grande. Mas cara, seja honesto e veja a temporada o que aconteceu”, disse o goleiro, que prosseguiu.

“Mesmo assim estamos aí na luta e vamos lutar até o fim, jogo a jogo, para conseguir as vitórias, subir, de repente almejar uma Sul-Americana, acho que a Libertadores ficou distante, temos de ser honestos. Não adianta também ficar fazendo projeção a longo prazo, tem que pensar jogo a jogo. Estamos tristes, mas amanhã é um novo dia e vamos pensar no jogo em casa”.

