Após bater Bahia, Grêmio se torna melhor mandante do Brasileiro

O Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou à quarta vitória consecutiva na temporada, embalando e ganhando moral. Afinal, o Tricolor Gaúcho voltou ao G4, zona de classificação à fase de grupos da Libertadores, sonhando também, assim, com o título. A equipe, aliás, se tornou a melhor mandante da competição e pega o líder Botafogo, na quinta-feira (9), às 20h, em São Januário.

Ao todo, foram 16 jogos em Porto Alegre, sendo 12 vitórias, dois empates e duas derrotas. São 38 pontos ao lado da torcida, com 31 gols e apenas 14 sofridos – aproveitamento de 79,17%. Segue à frente do Fluminense, por exemplo, que faria o 17º duelo em casa nessa rodada, mas o jogo contra o São Paulo passou ao dia 22 de novembro, em função da final da Libertadores. Os cariocas estão com 37 pontos e rendimento de 78,08% até aqui, no Rio.

De volta ao quarto lugar na classificação, o Grêmio aparece com 54 de pontuação e, portanto, vê a vaga no principal torneio sul-americano se aproximar. Por outro lado, tem em sua cola Atlético-MG e Flamengo, ambos com 53, na quinta e sexta colocações, respectivamente. Recentemente, o Tricolor Gaúcho até bateu o Rubro-Negro por 3 a 2, de virada, em partida eletrizante na Arena. Agora, está a seis pontos do Botafogo, que pega o Vasco nesta segunda-feira (6), às 19h, em São Januário.

