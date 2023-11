CBF confirma amistoso entre Brasil e Inglaterra em março de 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou, nesta segunda-feira (6), que o Brasil vai fazer um amistoso com a Inglaterra, em março de 2024. A partida será no dia 23 e terá o Estádio de Wembley, em Londres, um dos mais tradicionais da Europa, como palco. Na sequência, a Seleção também atuará diante da Espanha, em dedicação à luta contra o racismo depois das ofensas a Vinicius Júnior na La Liga.

Aliás, a última vez que brasileiros e ingleses se encontraram aconteceu há seis anos. Em 2017, as equipes ficaram no empate sem gols, meses antes da disputa da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. De lá para cá, não mediram mais forças. Por sinal, os britânicos nem sequer entraram em campo para enfrentar algum país sul-americano desde então. Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues garantiu que a prioridade da entidade é possibilitar embates de alto nível na preparação ao Mundial de 2026.

“O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos “, disse o mandatário.

Calendário do Brasil

Inglaterra e Espanha serão os primeiros compromissos do Brasil em 2024. Afinal, a Data-Fifa vai ocorrer entre 18 e 26 de março. Depois, a Seleção focará na realização da Copa América, marcada para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Há possibilidade, por sinal, de que novos amistosos sejam programados nesse intervalo. A Amarelinha, no entanto, não fechou bem 2023: empatou com a Venezuela em 1 a 1, em casa, e perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias. Foi nessa derrota que Neymar, já operado, sofreu entorse no joelho esquerdo.

