Soteldo cresce de rendimento e ajuda Santos a decolar no Brasileiro

O Santos encara o Cuiabá nesta segunda-feira (06), às 21h, na Vila Belmiro, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de suma importância para o Peixe, que precisa vencer para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. E, para isso, os torcedores apostam no bom momento vivido por Soteldo nos últimos jogos.

Afinal, desde que ele foi reintegrado ao elenco, o Santos cresceu de rendimento no Brasileirão. O venezuelano acabou afastado pelo técnico Paulo Turra após um episódio de indisciplina, com aval do ex-coordenador Falcão. Na sua ausência, o Peixe jogou seis vezes: uma vitória, dois empates e três derrotas. Um aproveitamento de apenas 27% dos pontos.

O jogador chegou a ser reintegrado por Diego Aguirre, mas só começou a ser utilizado de fato e crescer de rendimento com Marcelo Fernandes. Depois da reintegração, o Santos com Soteldo somou 59% dos pontos. Contando apenas os jogos que o atacante foi titular, o rendimento sobe mais ainda: quatro vitórias e um empate (86%).

Existe uma dependência de Soteldo?

A partir dos resultados, muitos se questionaram se existe um ”Soteldodependência”. Afinal, o jogador vem sendo crucial para a retomada da equipe no Brasileiro. Nas últimas duas derrotas do Peixe na competição, o atacante estava suspenso contra o Internacional (1 a 7) e começou o jogo contra o RB Bragantino (1 a 3), no banco de reservas, já que se recuperava de uma lesão. Mostrando que o Peixe costuma ser outro com o venezuelano em campo.

Todos no Peixe falam sobre o foco de Soteldo, que não apresentou novos problemas de disciplina e tem se destacado individualmente. Contra o Cuiabá, deve ser novamente titular e ajudar a equipe a se afastar de vez na zona de rebaixamento.

