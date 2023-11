Fluminense ganhou a Libertadores! Agora, o que esperar para 2024?

A conquista da Libertadores do Fluminense foi tema do “Terrabolistas” desta segunda-feira (6/11). No programa semana do Terra, os convidados foram Duílio, campeão brasileiro com o Fluminense em 1984 e supervisor técnico do Sub-20 do Tricolor, o treinador Milton Mendes, a narradora Vici Falcone. Além deles, o âncora Leandro Chaves e as jornalistas do “Terra”, Aline Küller e Fernanda Arantes. A questão que pegou fogo foi o que esperar do Fluminense para 2024. Afinal, jogadores importantes deverão ser negociados. E quem poderá reforçar a equipe na campanha do bi da Liberta?

“Nino deve ir para o futebol inglês, André está saindo, Arias é outro que não fica. São propostas sedutoras. Assim, o Fluminense vai passar por uma reconstrução. No momento estamos enaltecendo os “velhinhos do Flu” com todo merecimento. Mas vejo o Fábio como o único deles com a posição mais tranquila. Tem o Marcelo que joga muita bola. Mas os outros, não. Agora vem a notícia de que o Tricolor está interessado no Renato Augusto, do Corinthians (outro veterano). Enfim, 2024 vai ser um ano de transição e não será fácil”, disse Aline Kuller.

O treinador Milton Mendes lembrou: quando existe um top de conquistas, é preciso fazer um planejamento para manter o sucesso. Isso não será fácil e neste time que mescla jovens e veteranos, será necessária essa avaliação de elenco e uma reconstrução de elenco é determinante.

“É dificil chegar lá em cima no futebol, mas é mais dificil se manter. Agora, o Fluminense é campeão de Libertadores e as cobranças são muito maiores. O goleiro Fábio é unanimidade, mas há veteranos que não são. Diniz alcançou um novo patamar com a Libertadores. Mas tem de ser inteligente para reconstruir o Fluminense. Pois a cobrança será muito maior. Felizmente para o Fluminense, ele é muito bom nisso”.

Duílio: ‘Meninos do Fluminense terão a chance neste reta final de Brasileiro’

Para Duílio, o treinador tem de saber gerir grupo, principalmente, mantendo o grupo na mão no dia a dia, no vestiário.

“Muitos nomes vão surgir pois o Flu ganhou a Libertadores, Antes, muitos jogadores não queriam vir. Isso pode facilitar as contratações. Além disso, o Fluminense tem a ‘água de Xerém’. Muitos meninos terão suas chances nesta reta final de Brasileiro. Por isso, acredito que esses garotos terão muito a dizer até o fim do ano. E podem se tornar boas opções para 2024”.

O Terrabolistas é um programa semana do Terra, com transmissão ao vivo às segundas-feiras às 10h (de Brasília). Mas você pode acompanhar a qualquer hora acessando o youtube. É só clicar abaixo para acompanhar o programa completo deste 6/11.