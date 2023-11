Internacional tem dura sequência no ano por vaga na Libertadores

O Internacional foi até o Mineirão e bateu o Cruzeiro por 2 a 1, mantendo viva a possibilidade de classificação à Libertadores. No entanto, a sequência na Série A promete ser pesada e, portanto, dificultar bastante a vida do Colorado. Afinal, o time do técnico Eduardo Coudet tem pela frente o atual campeão do torneio sul-americano, o Fluminense, no Beira-Rio. Depois, visita o vice-líder Palmeiras, em São Paulo, e mede forças contra o Bragantino, terceiro colocado, novamente em casa.

Aliás, o desempenho ruim no primeiro turno faz os gaúchos pagarem a conta na reta final da temporada. Envolvido nas competições de mata-mata, a equipe do técnico Eduardo Coudet viu o rendimento na Série A cair e a proximidade com a zona de rebaixamento aumentar. Tanto é que melhorou o desempenho somente no segundo turno, almejando as posições da parte de cima da classificação. Agora, ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, a 11 do Flamengo, que abre o G6.

Para pegar o Fluminense, a tendência é que treinador argentino mantenha a base que vem atuando. Por outro lado, a única dúvida segue sendo Renê. O lateral-esquerdo se recupera de problema muscular na coxa esquerda e tenta acelerar o processo de tratamento para retornar à equipe. Ele ficou fora das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e Dalbert, contratado na janela de meio do ano de transferências, é que vem o substituindo.

