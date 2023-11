Grupo terrorista mantém pai de Luis Díaz como refém e faz ameaça

O pai do atacante Luis Díaz, do Liverpool, Luis Manoel, segue como refém do Exército da Liberação Nacional (ELN) desde a semana retrasada, na Colômbia. Os terroristas tinham a previsão de soltá-lo, porém, agora, ameaçam postergar a libertação em razão da presença de forças oficiais na região.

O grupo, através de um comunicado, afirma que pretende evitar incidentes com as forças armadas do país, mas alega que a militarização da área pode atrapalhar na decisão de liberar o pai do jogador. A informação é do jornal “El Espectador”.

“A continuação das operações militares na zona atrasará a libertação e aumentará os riscos”, avisam os terroristas.

No último sábado (4), o ELN havia prometido libertar o pai do atacante dos Reds e da seleção colombiana. No domingo (5), Díaz, pelo Liverpool, marcou um gol e prestou homenagem ao progenitor, na atual rodada do Campeonato Inglês.

Os pais do atacante, Luis Manuel e Sileníz, foram sequestrados no último dia 28 de outubro. Os parentes do jogador estavam em um posto de gasolina em La Guajira (COL), quando os homens armados chegaram. Eles estavam indo para Los Olivos, bairro onde moram

As operações especiais conseguiram resgatar a mãe. O pai, no entanto, permanece sob o domínio dos bandidos.

A Federação Colombiana fez questão de prestar solidariedade ao atacante depois do episódio. Afinal, Díaz é um dos principais jogadores do país e disputou jogos pela Colômbia nos últimos anos.

