Palmeiras engata maior sequência de vitórias no Brasileiro

A vitória do Palmeiras por 1 a 0 em cima do Athletico Paranaense, no sábado (04), pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro, emplacou o quinto triunfo seguido dos comandados de Abel Ferreira na competição. Assim, essa sequência de vitórias se torna a maior da equipe no torneio de pontos corridos.

Entre essas vitórias estão a goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo e a virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, após estar perdendo de 3 a 0. Além disso, o Palmeiras venceu também o Coritiba, Bahia e, por último, o Furacão.

A sequência de vitórias acontece justamente após um período negativo sem triunfos. Afinal, no mês passado, o Verdão sofreu com uma eliminação na Libertadores, para o Boca Juniors. Além disso, engatou quatro derrotas seguidas, ao perder para Grêmio, Bragantino, Santos e Atlético-MG.

Com o momento ruim, o Palmeiras estava se contentando em brigar por uma vaga no G-4. Contudo, com a quinta vitória seguida, junto com o tropeço de alguns rivais diretos, o Verdão é um dos postulantes ao título brasileiro.

Contudo, esta não é a maior série invicta da equipe no Brasileiro. Afinal, no início do torneio, o Verdão permaneceu invicto até a 11ª rodada, quando acabou derrotado pelo Bahia, na Arena Fonte Nova.

Agora, o Palmeiras se prepara para buscar a sexta vitória seguida para seguir sonhando com o título. O Alviverde encara o Flamengo, nesta quarta-feira (08), às 21h30, no Maracanã, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.

