Com olheiros no Maracanã, André entra na mira de clubes ingleses

André segue despertando interesse de clubes europeus. Três olheiros ingleses marcaram presença no Maracanã para acompanhar os movimentos do volante na final da Libertadores. O jogador não deve permanecer no Fluminense em 2024. A informação é do “ge”.

De saída do Fluminense?

Aliás, Liverpool, Arsenal e Fulham estão interessados na contratação do volante. O Fluminense espera conseguir uma venda que ultrapasse os 35 milhões de euros (cerca de R$ 184 milhões). O jogador vem sendo um dos destaques da equipe tricolor nesta temporada.

O Liverpool formalizou em julho uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões) pelo jogador. No entanto, os dirigentes tricolores optaram por não vendê-lo antes do fim da temporada. Afinal, André queria permanecer no Fluminense para ser campeão da Libertadores.

Fala, André!

Antes da decisão entre Boca Juniors e Fluminense, André concedeu uma entrevista para imprensa no CT Carlos Castilho. Ele relembrou as propostas que recebeu nos últimos meses e afirmou que não se arrepende de ter permanecido no Rio de Janeiro.

“Agora que estou na final, estou mais aliviado. Eu fiz a escolha certa de ficar no Fluminense Se tivesse que voltar no tempo sem saber que estaria na final, faria a mesma escolha. Agora é poder desfrutar desse momento. Sabemos que temos muita chance de conquistar esse título. É um momento especial. Agora é focar somente na final e no Fluminense e na possibilidade de fazer história aqui. Como pessoa, me sinto muito melhor. Sabendo que quando fazemos as coisas certas, acontecem coisas boas na frente. Foi um gesto de muito carinho, muita fidelidade com as pessoas que estavam envolvidas. Estou muito confiante para essa decisão”, disse André, antes de conquistar a Libertadores.

Assim, André não deve ficar no Fluminense em 2024. No entanto, ele ainda disputará as últimas rodadas do Brasileirão e os jogos do Mundial de Clubes, que acontecem em dezembro. O jogador é revelado pelas categorias de base do clube conseguiu fazer história no Rio de Janeiro.

