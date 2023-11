Dorival prepara saídas no São Paulo. Veja quem pode sair!

Com a missão em 2023 já cumprida, o São Paulo tem se dividido para adiantar o planejamento para 2024. Muito por conta de um desejo do técnico Dorival Júnior de trabalhar com um elenco mais enxuto. Atualmente, o Tricolor tem 40 atletas no elenco, mas o treinador gostaria de contar com pelo menos 30 jogadores. Assim, a saída de alguns nomes são inevitáveis.

“Mudanças acontecem. É um fato natural. Eu quero aproveitar o máximo possível deste elenco, que já me deu uma ótima resposta. Eu tenho convicção do que posso tirar de cada um deles”, disse Dorival, durante a semana.

Algumas saídas já são consideradas certas. Como é o caso do goleiro Felipe Alves e o atacante Alexandre Pato, com contratos que terminam em dezembro e não devem ter o vínculo estendido. Além disso, o atacante Marcos Paulo deve permanecer em 2024, mas apenas para tratar uma lesão no joelho direito. Assim, ele deve retornar ao Atlético de Madrid quando estiver recuperado.

Outros casos são de jogadores pouco utilizados, que o clube deve procurar interessados para lucrar. Nomes como do lateral-direito Ramos e do volante Mendéz. Além disso, tem o caso dos emprestados David e Erison, que ainda não sabem se terão seus passes adquiridos pelo São Paulo.

Por fim, o Tricolor prevê a venda de jovens talentos. Maia, Beraldo, Nestor e Welington são citados como jogadores que provavelmente receberão propostas em breve.

Mas quem chega no São Paulo?

Até aqui, o São Paulo tem apenas um nome certo para 2024. Erick, atacante que estava no Ceará, tem pré-contrato para se apresentar em janeiro. Ele já deixou o Vozão, mas só vai iniciar os treinamentos no ano que vem.

Além disso, o volante Luiz Gustavo, de 36 anos, ex-Bayern e que defendeu a Seleção na Copa do Mundo de 2014, negocia com o clube. As conversas estão bem encaminhadas e espera apenas a vontade do jogador em voltar para o Brasil neste momento.

