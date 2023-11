Manchester City x Young Boys: escalações e onde assistir

O atual campeão da Champions volta a campo nesta terça-feira (7). Manchester City e Young Boys se enfrentam às 17h, no Etihad Stadium, pela 4ª rodada do Grupo G da principal competição de clubes da Europa. Com 100% de aproveitamento, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola pode garantir a classificação para as oitavas de final em caso de triunfo diante de seus torcedores.

Como chega o Manchester City?

Em busca do bicampeonato, o City chega embalado após uma goleada por 6 a 1 sobre o Bournemouth, na última rodada da Premier League, que garantiu a liderança momentânea do Campeonato Inglês ao clube de Manchester.

Porém, o City pode ter um desfalque importante para a partida desta terça-feira. O artilheiro Haaland, que sofreu uma lesão durante a vitória sobre o Bournemouth e foi substituído no intervalo da partida, aparece como dúvida para o duelo na Champions. Assim, Doku deve ganhar outra oportunidade na equipe titular.

Como chega o Young Boys?

Por outro lado, o líder do Campeonato Suíço, ainda busca a primeira vitória na Champions após duas derrotas e um empate nas três primeiras rodadas da competição. Dessa maneira, a equipe tem apenas um ponto no Grupo G e para seguir com chances de classificação, precisa vencer o City fora de casa e torcer por um tropeço do vice-líder RB Leipzig, que por sua vez tem seis pontos.

Para o confronto no Etihad Stadium, o técnico Raphaël Wicky não poderá contar com o meio-campista Kastriot Imeri, lesionado. Ao mesmo tempo, o zagueiro Amenda está cumprindo serviço militar no país e não estará disponível.

Manchester City x Young Boys

4ª rodada do Grupo G da Champions

Data e horário: terça-feira, 07/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Manchester City: Ederson; Walker, Stone, Aké e Akanji; Rodri, Matheus Nunes e Bernardo Silva; Álvarez, Doku e Haaland (Grealish). Técnico: Pep Guardiola.

Young Boys: Racciopi; Blum, Camara, Benito e Garcia; Lauper, Monteiro e Males; Ugrinic, Nsame e Meschack Elia. Técnico: Raphaël Wicky.

Onde assistir: HBO Max

