Fluminense fará frente ao Manchester City no Mundial?

Campeão da Libertadores, agora o Fluminense tem pela frente mais um desafio: buscar o título do Mundial de Clubes, que começa em pouco mais de um mês, 12/12, na Arábia Saudita. No Terrabolistas, programa esportivo do Terra, nesta segunda-feira (6/11). O tema foi: o Tricolor será capaz de fazer frente ao Manchester City, caso ambos, que são favoritos, cheguem na final, num curiosíssimo duelo Diniz x Guardiola?. Aline Küller, jornalista do Terra, teme pelo pior:

“No Mundial, o Fluminense deve pegar, na semnifinal, o time do Benzema (NR: Al Ittihad/ARA) e deve ir para a final contra o Manchester City. Analisando friamente, acho que, apesar de toda a expectativa que teremos por esta final entre Flu e City, corremos o sério risco de vermos uma reedição de Barcelona x Santos de 2011 (o Barcelona, treinado por Guardiola, goleou por 4 a 0). Afinal, não tem comparação entre os times”, disse Aline, com o consentimento tanto de Leandro Chaves quanto de Vivi Falcone, outros participantes do programa.

“Se o Guardiola quiser mesmo esse titulo, não tem como, a diferença é abissal”, concluiu.

Duílio: Comparar Fluminense de hoje e Santos de 2011? Não procede

Mas o atual supervisor técnico da base do Fluminense, o ex-Duílio, campeão brasileiro pelo Tricolor em 1984 e convidado especial do Terrabolistas desta segunda-feira, ficou pistola. Disse que não procede querer comparar o que aconteceu na final do Mundial de 2012 com o que o Fluminense por produzir.

“Eu não assino embaixo essa opinião. O Fluminense de hoje se iguala muito aos grandes times do mundo. Nesse torneio dos Campeões, o Flu, se vier a jogar com o Manchester City, e tomara que jogue, será um bom jogo. O respeito pelos ingleses é grande. Mas o futebol mudou muito em qualidade. Além disso aquele ano, o Santos só tinha Neymar e o Barcelona, dez jogadores de ponta. Hoje é diferente e o nível que o Flu atingiu faz diferença”.

E Duílio concluiu dando um exemplo em cima de uma declaração do volante André:

“André disse uma vez sobre o Ganso: “Ele simplesmente não erra. O que acontece é nos não entendermos aquilo que o Ganso quer e não estarmos nos posicionando direito.” E é esse foco coletivo que faz diferença numa equipe. Tem uma cabeça pensante, jogadores que acreditam e um treinador que incute nos jogadores fazerem aquilo que ele deseja, extraindo o melhor de cada um”.

O Terrabolistas é um programa semana do Terra, com transmissão ao vivo às segundas-feiras às 10h (de Brasília). Os convidados foram Duílio, campeão brasileiro com o Fluminense em 1984 e supervisor técnico do Sub-20 do Tricolor, o treinador Milton Mendes, a narradora Vici Falcone. Além deles, o âncora Leandro Chaves e as jornalistas do "Terra", Aline Küller e Fernanda Arantes.