Shakhtar Donetsk x Barcelona: escalações e onde assistir

O Barcelona visita o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira (7), e pode assegurar a classificação para as oitavas de final da Champions em caso de vitória nesta 4ª rodada do Grupo H. A bola rola às 14h45, no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, e terá transmissão ao vivo no streaming da HBO Max.

Como chega o Shakhtar Donetsk?

Vivo na briga pela classificação, o Shakhtar vem de duas vitórias consecutivas em suas competições nacionais e precisa surpreender o Barcelona para almejar a segunda posição do Grupo H. No momento, o clube ucraniano aparece na terceira posição, com três pontos, sendo três a menos que o vice-líder Porto.

Dessa maneira, somente a vitória interessa para o Shakhtar manter vivo o sonho de classificação. Ao mesmo tempo, o técnico Marino Pusic não terá problemas para escalar a equipe e poderá entrar em campo com força máxima nesta terça-feira.

Como chega o Barcelona?

Líder do Grupo H com 100% de aproveitamento, o Barcelona pode assegurar a classificação para as oitavas de final em caso de vitória fora de casa.

Além disso, a boa notícia para o técnico Xavi fica por conta da recuperação de alguns jogadores. Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde, recuperados de lesão, já estão à disposição do treinador. Ao mesmo tempo, Pedri e Frenkie de Jong já retornaram aos treinos e também podem ser utilizados pelo treinador.

Shakhtar Donetsk x Barcelona

4ª rodada do Grupo H da Champions

Data e horário: terça-feira, 07/11/2023, às 14h45 (de Brasília)

Local: Volksparkstadion, Hamburgo, Alemanha

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko e Azarovi; Stepanenko, Bondarenko e Sudakov; Zubkov, Kryskiv e Sikan. Técnico: Marino Pusic.

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez e Marcos Alonso; Oriol Romeu, Fermín López e Gündogan; Lamine Yamal, João Félix e Ferra Torres. Técnico: Xavi Hernández.

Onde assistir: HBO Max

