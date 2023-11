Mano sai em defesa dos medalhões por conta de proximidade do Z-4

A derrota do Corinthians para o Bragantino por 1 a 0, neste domingo (05), fora de casa, pela 32° rodada do Brasileirão, levantou novamente a dúvida do motivo para os ”medalhões” da equipe serem titulares. No duelo contra o Massa Bruta, o Timão foi superado facilmente por um time mais veloz. Contudo, o técnico Mano Menezes saiu em defesa dos seus jogadores.

“Tem que cuidar um pouco sobre o fato de definir que isso é de um jeito e o outro tem que ser diferente. Outras equipes mais jovens vieram e tiveram dificuldade. Temos que reconhecer o Bragantino. Não podemos descontar isso”, falou Mano.

Além disso, o treinador defendeu o uso dos jogadores mais experientes nesta reta final de campeonato. Muito por conta da proximidade do Z-4 na tabela. Mano entende que os jovens atletas poderiam não aguentar a pressão de uma briga contra o rebaixamento.

“É a hora mais importante, onde as coisas se decidem. Ter quem está acostumado a essa pressão ajuda, mas não é o suficiente às vezes e nem abrimos mão da juventude. Alguns momentos demandam eles. A mescla, a mistura, vai dando mais equilíbrio para não oscilar tanto”, finalizou o treinador.

Situação do Corinthians de Mano Menezes no Brasileiro

Com 40 pontos, o Corinthians é o 13º colocado do Brasileirão, a seis pontos do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Contudo, esta diferença pode diminuir para três, já que o time carioca ainda joga na rodada. Aliás, o próximo duelo do Timão é contra o Atlético-MG, na quinta-feira (09), na Neo Química Arena.

