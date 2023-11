Diniz anuncia os convocados para duelos contra Colômbia e Argentina

O técnico Fernando Diniz anunciou nesta segunda-feira (06), os convocados para os próximos jogos da Seleção Brasileira, contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A lista apresentou novidades, muito por conta das lesões que alguns jogadores, que estiveram presentes na última chamada, sofreram nos últimos dias, mas também com grandes nomes.

Entre os principais nomes do Brasil, o atacante Neymar passou por cirurgia no joelho esquerdo na semana passada e ficou fora, mas só deve retornar no ano que vem. Além disso, o volante Casemiro, com uma lesão muscular na coxa esquerda, também não foi lembrado. Por fim, o lateral-direito Danilo, com uma lesão e Paquetá, afastado por conta de um possível envolvimento em esquema de apostas, também não estiveram na lista.

Por outro lado, o meio-campista Joelinton, do Newcastle, e os atacantes Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Raphinha, do Barcelona, se recuperaram de problemas físicos dos últimos meses. Assim, eles voltaram a lista do técnico Fernando Diniz.

Contudo, a grande novidade ficou por conta da convocação do atacante Endrick, do Palmeiras. Destaque do Verdão nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o jogador de apenas 17 anos foi lembrado por Fernando Diniz e terá sua primeira chance na Seleção Brasileira principal.

Confira os convocados por Fernando Diniz para defender a Seleção Brasileira:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Lucas Perri (Botafogo)

Laterais:

Emerson Royal (Tottenham)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Nino (Fluminense)

Meio-campistas:

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Joelinton (Newcastle)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes:

Endrick (Palmeiras)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Pepê (Porto)

João Pedro (Brighton)

Paulinho (Atlético-MG)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.