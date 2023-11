Flamengo ganha período sem viagens no Brasileirão

O Flamengo ganhou uma sequência de jogos favoráveis no Brasileirão. Afinal, os jogadores rubro-negros disputarão três partidas consecutivas no Rio de Janeiro e não precisarão se desgastar com viagens pelas próximas semanas.

O Flamengo enfrenta Palmeiras, Fluminense e Bragantino nas próximas rodadas do campeonato. Os três confrontos acontecem no Maracanã. Assim, os jogadores rubro-negros vão jogar em casa e com apoio da torcida nos próximos compromissos da temporada.

Jogos do Flamengo

Os confrontos contra Palmeiras e Fluminense acontecem nesta semana. No entanto, haverá uma pausa para Data Fifa entre os dias 13 e 21 de novembro. Em seguida, os jogadores rubro-negros disputam uma partida diante do Bragantino, completando uma rodada que havia sido adiada em outubro por conta da final da Libertadores.

A próxima partida do clube como visitante acontece no dia 25 de novembro, diante do América-MG, em Belo Horizonte. Portanto, Tite terá duas semanas sem viagens pela frente. O treinador usará este tempo para corrigir os erros da equipe rubro-negra nesta reta final de temporada.

O Flamengo atualmente está na sexta colocação do Brasileirão, com 53 pontos conquistados. Tite já afirmou que busca uma classificação direta para Libertadores e fez um apelo especial para torcida na noite do último domingo (5).

“Vamos partir da verdade. Sonhos nós temos, mas riscos também temos que não classificar para a Libertadores. A equipe vai oscilar dentro dos jogos. Tudo que queremos é dividir a alegria com o torcedor, mas que ele entenda que precisa ajudar uma equipe que vai oscilar”, afirmou Tite.

