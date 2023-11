Mãe de Gui rebate críticas ao filho, que cantou o hino do Flu

Guilherme Gandra, xodó da torcida vascaína, foi alvo de críticas nas redes sociais. Afinal, após a mãe dele postar um vídeo do menino cantando o hino do Fluminense e parabenizando o rival pelo título da Libertadores, a criança de 8 anos recebeu ataques. Assim, além de repudiar as ofensas, Tayane Gandra, a mãe de Gui, explicou o motivo pela torcida do filho, que tem parentes tricolores.

“Gui é vascaíno, ama seu time e todos podem ver isso em seu dia a dia. Meu pai e meu avô, respectivos avô e bisavô do Gui, são tricolores e em homenagem a eles ele fez o vídeo. Gui sabe cantar todos os hinos de todos os times que ele conhece, e qual o problema nisso? Ele é uma criança esperta e que ama esporte”, publicou Tayane.

“O bisavô do Gui, com 93 anos, pôde ver seu time ganhar uma Libertadores, quer coisa mais linda? Muito triste esse tanto de gente criticando e atacando uma simples homenagem aos seus amados… Nossa causa é muito maior que isso, nosso propósito é levar nosso milagre ao mundo e espalhar o amor de nosso Deus. Mais amor por favor”, completou.

Carinho da torcida tricolor e de vascaínos

Em contrapartida, outros torcedores parabenizaram o jovem pelo vídeo, afinal, o torcedor mirim não provocou ninguém, apenas deu felicitações aos campeões. O perfil oficial do Fluminense, aliás, agradeceu o ilustre cruz-maltino pelo carinho.

