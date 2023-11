Diniz explica convocação de Endrick: ‘Potencial para ser um dos grandes talentos’

Endrick, do Palmeiras, foi uma das grandes novidades na lista de Fernando Diniz na convocação desta segunda-feira (6), para os jogos da Seleção Brasileira de novembro. Para o treinador, campeão da Libertadores, o palmeirense é um dos grandes talentos do futebol nacional.

“No caso do Endrick, especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se vai se confirmar ou não. A convocação não é pressão, é um prêmio, e também uma visão de futuro do que ele pode ser. Um menino nascido em 2006 conseguir produzir o que ele produz há muito tempo me chama muito a atenção, e nesse momento específico da convocação ele vive seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair”, explicou Diniz.

“Então, a convocação do Endrick e de mais alguns ela aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação, a confirmação só vai vir com o tempo e depende de vários fatores para que haja essa consolidação desses nomes para a frente”, completou.

O jogador de 17 anos vem se destacando com a camisa alviverde. Afinal, recentemente, foi decisivo na vitória do Verdão diante do Botafogo no Rio de Janeiro por 4 a 3, em uma partida que surpreendeu os amantes do futebol. Posteriormente, no último final de semana, marcou um bonito gol contra o Athletico, no triunfo por 1 a 0, na Arena Barueri.

Endrick tá dentro! Os jogos da Seleção em novembro

A Seleção entra em campo nos dias 16 e 21 de novembro contra Colômbia e Argentina, respectivamente. O primeiro jogo será fora de casa. No entanto, o clássico contra os argentinos será no Rio de Janeiro, no Maracanã.

