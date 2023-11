‘Fica, Suárez’! Torcida do Grêmio pede permanência do atacante

Artilheiro do Grêmio, Suárez se mostra cada vez mais peça importante do clube em 2023. Afinal, é o responsável direto por garantir muitos resultados positivos ao Tricolor Gaúcho no Campeonato Brasileiro. Tanto é que, neste sábado (4), balançou a rede novamente, decretando a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, em Porto Alegre. Na partida, aliás, a torcida se manifestou nas arquibancadas, com cantos de “Fica, Suárez”, clamando a permanência do atacante de olho na próxima temporada.

Contratado no retorno à elite do futebol nacional, o uruguaio chegou com status de reforço de peso, até por conta da carreira construída na Europa. Inicialmente, assinou vínculo com o clube do Rio Grande do Sul até dezembro de 2024, mas fez novo acordo com a diretoria. Assim, o contrato passou a perdurar até o último dia deste ano. A partir daí, ficará livre no mercado e, portanto, terá condições de se transferir à outra equipe. O Inter Miami, dos Estados Unidos, de Messi, é um dos maiores interessados.

Fica no Grêmio?

Após o jogo contra o Bahia, Suárez ouviu de um jornalista a pergunta se fica ou não no Grêmio. Experiente, o centroavante despistou e fez questão de frisar a necessidade de aproveitar o tempo em que está atuando. Além disso, demonstrou estar feliz com a boa fase, agradeceu aos torcedores pelo carinho e comentou sobre a briga pela liderança.

“Tem de desfrutar o momento, o Grêmio está ganhando jogos e a torcida apoiando muito, tem de ficar feliz por esse momento. Não temos de deixar de sonhar, se tem chance de brigar pelo título, precisamos acreditar. Mas não depende só de nós, depende do Botafogo, que está fazendo um campeonato muito bom. Mas, em futebol, tudo pode acontecer”, disse Suárez.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.