Diniz comenta situação de Lucas Paquetá: ‘Eu teria muito gosto em convocá-lo’

Fernando Diniz concedeu uma entrevista coletiva para imprensa na tarde desta segunda-feira (6) e revelou os convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Lucas Paquetá, suspeito de estar envolvido em um esquema de apostas na Premier League, novamente acabou não sendo chamado para Seleção Brasileira.

Situação de Lucas Paquetá

Assim, Fernando Diniz explicou os motivos pela não convocação do meia. O treinador fez questão de rasgar elogios ao jogador, mas afirmou que seria “incoerente” chamá-lo neste momento. Afinal, Lucas Paquetá ainda não foi absolvido das acusações na Inglaterra.

“Eu considero o Paquetá um dos melhores jogadores dessa geração. Eu teria muito gosto em convocá-lo e provavelmente ele teria grandes chances de brigar pela titularidade, porque é um jogador que eu admiro muito. A investigação está no mesmo ponto. Não teve nenhum fato novo. Se eu convoco, vocês me questionariam porque eu não convoquei antes. A próxima convocação é em quatro meses. É tempo suficiente para acontecer algo novo. Eu não convoquei para manter um discurso coerente e ético com aquilo que eu fiz há três meses atrás quando não trouxe. A vontade tecnicamente de trazê-lo é sempre muito grande”, afirmou Diniz.

Lucas Paquetá pertence ao West Han e colecionou convocações para Seleção Brasileira nos últimos anos. O meia participou da Copa do Mundo de 2022 e é considerado um dos grandes nomes desta geração. No entanto, ele vem sendo desfalque nos últimos jogos do Brasil por conta do suposto envolvimento em apostas esportivas. A investigação segue ocorrendo na Inglaterra e promete ter novos capítulos nos próximos meses.

Brasil enfrenta Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogos estão marcados para os dias 16 e 21 de novembro, respectivamente. O primeiro compromisso será fora de casa. A segunda partida acontece no Maracanã.

