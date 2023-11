Milan x PSG: escalações e onde assistir

Milan e PSG se enfrentam, nesta terça-feira (7), às 17h, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo F da Champions. No San Siro, o clube italiano vai em busca da primeira vitória na competição para seguir vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e no streaming da HBO Max.

Como chega o Milan?

Semifinalista na última edição da Champions, o Milan não começou bem esta temporada e ainda busca a primeira vitória no Grupo F da competição. Dessa forma, o clube de Milão somou apenas dois pontos e precisa do triunfo em casa para seguir na briga por uma das vagas para as oitavas de final.

Além disso, para a partida contra o líder PSG, o técnico Stefano Pioli não poderá contar com Chukwueze e Kalulu, lesionados.

Como chega o PSG?

Por outro lado, o PSG pode encaminhar a classificação em caso de vitória nesta terça-feira. Dessa maneira, os franceses somaram seis pontos até o momento e lideram a chave com dois =de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund. Assim, o clube de Paris aparece como favorito para avançar no “grupo da morte”.

Ao mesmo tempo, o técnico Luis Enrique não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com força máxima nesta terça-feira.

Milan x PSG

4ª rodada do Grupo F da Champions

Data e horário: terça-feira, 07/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi; Musah, Krunic e Reijnders; Rafael Leão, Jovic e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte e Vitinha; Kolo Muani, Dembelé e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: TNT e HBO Max

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook