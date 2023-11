Aos 17 anos, Endrick explode no Palmeiras e vira esperança na Seleção

Em menos de uma semana, o atacante Endrick explodiu no Palmeiras e terminou na Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (6), o técnico Fernando Diniz divulgou os jogadores que vão defender a Seleção Brasileira na próxima Data-Fifa. O Brasil encara Colômbia (fora) e Argentina (em casa), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A lista do treinador teve grandes novidades. A principal delas, o garoto de 17 anos.

O atacante de 17 anos do Palmeiras vai defender a Seleção principal pela primeira vez na carreira. Anteriormente, Endrick já participou de torneios sub-15 e sub-17 com o Brasil, sempre sendo destaque. Em coletiva após o anúncio, Diniz explicou o motivo para ter chamado o jogador.

“É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair”, disse Fernando Diniz.

Endrick ressurge na temporada e ganha ”convocação merecida”

A grande joia do Palmeiras começou a temporada com o status de reserva no ataque. Tanto que possui uma média de apenas 45 minutos jogados em todo o ano. Contudo, com suas boas atuações e a má fase de Rony, o camisa nove convenceu Abel Ferreira que poderia ser titular da equipe.

Endrick esteve em campo em 25 oportunidades no Brasileirão, sendo que foi titular em apenas 12 delas. Aliás, o centroavante marcou oito gols e é o artilheiro do Verdão nesta edição da competição, precisando de, em média, 140 minutos para balançar as redes.

Além disso, o camisa 9 tem uma taxa de 55% de conversão de chances claras de gol. Ou seja, marcou cinco vezes em nove ocasiões que teve. O atacante ainda se destaca por sempre tentar chegar à meta adversária. Dos 29 chutes que tentou, 17 deles foram em direção ao gol rival.

Apesar de se destacar nos números, o garoto simplesmente explodiu na temporada apenas na semana passada. Afinal, ele foi o grande nome do Palmeiras, na virada histórica em cima do Botafogo. O Verdão perdia por 3 a 0, mas o camisa 9 marcou duas vezes e conduziu a reação do time de Abel Ferreira.

Contra o Athletico Paranaense, neste sábado (04), foi dele o gol da vitória por 1 a 0, deixando o Palmeiras com a mesma pontuação do líder Botafogo. Endrick sempre foi considerado uma grande promessa do futebol brasileiro. Assim, o dia 6 de novembro de 2023, será lembrado como a data que o centroavante começou a trilhar seus passos com a amarelinha.

